Imola, il Caffè della Rocca affidato a un nuovo gestore, in via provvisoria in attesa delle verifiche

La Commissione giudicatrice di Area Blu ha completato oggi le operazioni per la gara relativa al bando pubblico per concessione di locali e della relativa area annessa siti nel piazzale Giovanni dalle Bande nere 10/a. Ad aggiudicarsi la concessione, in via provvisoria, nelle more della verifica di tutta la documentazione che deve esser presentata, è la ditta Mr Bruce srl, di Imola il cui titolare è Emanuele Brusaferri di Galleria N8, con il punteggio di 89; al secondo posto la ditta Caffè della Rocca Snc, di Imola, che ha gestito per anni il locale, con il punteggio finale di 82,4. Al bando ha partecipato anche la ditta Falchi srls, di Vicenza, che aveva presentato offerta e che era stata ammessa all’apertura delle buste, ma che non ha superato il vaglio dell’offerta tecnica. Questi, nel dettaglio, i punteggi delle singole valutazioni, che hanno portato al punteggio finale.

Nella valutazione dell’offerta tecnica (punteggio massimo 80) la ditta Mr Bruce srl ha ottenuto il punteggio di 69; la ditta Caffè della Rocca SNC ha ottenuto il punteggio di 80; la ditta Falchi srls ha ottenuto il punteggio di 38,55. Dato che per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, i concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti, la ditta Falchi srls non è stata ammessa alla valutazione dell’offerta economica.

Per quanto riguarda la valutazione dell’offerta economica la ditta Mr Bruce ha offerto un rialzo percentuale all’importo posto a base di gara pari all’84,64%; la ditta Caffè della Rocca Snc ha offerto un rialzo percentuale all’importo posto a base di gara pari al 10,27%. Il rialzo unico percentuale andava offerto sul canone di concessione annuo a base d'asta definito in 26.000 euro. La Commissione giudicatrice ha pertanto proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla ditta Mr Bruce , dopo aver effettuato una sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione delle offerte tecnica ed economica proposte dalle due aziende rimaste in gara.