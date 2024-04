Imola, i tifosi in piazza accolgono Valentino Rossi e tutti i piloti del Wec VIDEO

A Imola è tutto pronto per la seconda gara del Wec, il mondiale endurance della Fia, che oggi pomeriggio è arrivato ufficialmente in città. Tutti i piloti in piazza Matteotti per salutare i tifosi e firmare autografi. Il più atteso era ovviamente Valentino Rossi, in forza al team Bmw, ma nel clima festoso dal gusto retrò “delle corse di una volta” dove è ancora possibile avvicinare i piloti e scattare magari un selfie insieme, l'accoglienza è stata calorosa per tutti i protagonisti, in particolare il team femminile e alcune ex glorie della Formula uno.

Domani scatteranno le prove libere 1 e 2, sabato sarà la volta delle prove libere 3, delle qualifiche e delle hyperpole, sia per le LM GT3 che per le Hypercar, mentre domenica, alle 13 in punto, scatta la 6 ore nell'autodromo dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. VIDEO MMPH