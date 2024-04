Imola, grave incidente in via Lughese si sono scontrate una moto e un’auto

Ancora un grave incidente sulle strade della prima periferia imolese. Questa volta lo schianto è avvenuto nel pomeriggio in via Lughese all’altezza dell’intersezione fra via San Prospero e via Bicocca, coinvolte una moto e un’auto. La dinamica è al vaglio della polizia locale che per effettuare i rilievi ha interdetto al traffico tutta la strada. Ad avere la peggio nello scontro frontale è stata una ragazza imolese di 19 anni che viaggiava in sella alla sua moto Ktm Duke 125 in direzione di Imola. L’impatto è avvenuto con la parte anteriore di una Ford Fiesta condotta da un 55enne di Cotignola. La ragazza ha riportato traumi importanti e per questo è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, illeso ma sotto choc l’automobilista.