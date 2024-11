Rimini. Il ponte di Ognissanti riapre gli alberghi. «E per Ecomondo già pieni al 90%»

Mentre Comune ed enti turistici preparano gli eventi di Natale e il concertone di Capodanno, gli alberghi sono alle prese con le prenotazioni, in costante aumento col ritorno del bel tempo, per il ponte di Ognissanti e, soprattutto, per la fiera Ecomondo del 5-8 novembre. E sono numeri importanti.

«Per il ponte dell’1-3 novembre abbiamo registrato una vera e propria impennata di prenotazioni nelle ultime 48 ore - sottolinea Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, società di servizi turistici -. E questo grazie al sole e alle temperature in decisa risalita, oltre al brand Rimini che non sbiadisce mai. Infatti, rispetto ad un’occupazione camere ferma, due giorni fa, al 45%, oggi siamo già arrivati al 70%, con una stima del 75% se consideriamo i turisti dell’ultim’ora, quelli che aspettano le previsioni meteo del giorno prima e poi prenotano». E per una prenotazione in più che arriva, sono tanti gli alberghi che riaprono il portone d’ingresso dopo la chiusura estiva.

Conferma Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori riminesi: «Devo dire che, rispetto al 2023, hanno riacceso le luci molti più hotel stagionali. E, infatti, insieme alle 300 strutture ricettive annuali e, quindi, sempre funzionanti, ci risulta attivo un altro centinaio e più di alberghi ad apertura straordinaria. Per un totale di oltre 400 hotel operativi. Addirittura di più del Ttg». A dimostrazione che chi crede nella destagionalizzazione alla fine viene ripagato. «E la conferma arriva ogni volta che c’è un ponte lungo o una fiera e un congresso di un certo richiamo - commenta Carasso -. Anche perché la percezione della Riviera non più come territorio legato esclusivamente al mare e al divertimento, ma anche alla cultura, all’entroterra, ai borghi antichi, e a percorsi enogastronomici diffusi, sta conquistando sempre più italiani. E stranieri, visto che qualche turista europeo ha già prenotato per Ognissanti».

Ponte festivo, ma non solo. Perché c’è Ecomondo che sta facendo registrare prenotazioni record. Superiori anche a quelle dello scorso anno, che furono già tante. «Non siamo al tutto esaurito, ma poco ci manca - puntualizza il presidente di Promozione alberghiera -. Basti dire che per l’appuntamento fieristico green l’occupazione camere ha già toccato quota 90%, tasso di riempimento che, nel 2023, registrammo solo a fine Fiera. E manca ancora una settimana. Per cui ritengo verosimile stimare, per quest’anno, un’occupazione complessiva del 95%. Ma attenzione non solo a Rimini. Perché giungono conferme che anche a Riccione, Cattolica, Bellaria gli hotel stiano facendo numeri importanti».