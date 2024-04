Il fischio della Formula E a Misano: saranno queste le gare del futuro? VIDEO GALLERY

Per Misano è iniziato un week-end diverso dagli altri, con il fischio dei bolidi della Formula E sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Nel fine settimana sono attesi almeno 30mila spettatori. Oggi nelle prime prove il più veloci è stato Jean Eric Vergne in 1’17.546 con la Ds Penske che ha preceduto il compagno di squadra Van Doorne, quindi le due Jaguar e le due Maserati. Domani prima gara alle 15, preceduta dal concerto di Federico Baroni e dei Rose Villain. Per il pubblico divertimento con i gol-kart elettrici.