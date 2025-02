Il Carnevale in Romagna 2025: tutti gli appuntamenti di una festa da non perdere

La Romagna si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno, quello del Carnevale. Una festa che unisce storia, folklore e divertimento, trasformando borghi e città in scenari colorati e vivaci, dove maschere, carri allegorici e rievocazioni storiche accendono l’atmosfera. Da febbraio ad aprile, un calendario ricco di eventi coinvolgerà il territorio, offrendo esperienze uniche per grandi e piccoli.

Domenica 23 febbraio a San Mauro Pascoli carri mascherati e coriandoli riempiranno il centro storico in un’esplosione di colori e allegria. Sempre il 23 febbraio e il 2 marzo, tra Ravenna e Lido Adriano, si svolge il tradizionale Carnevale dei Ragazzi, con sfilate di carri allegorici organizzate dalle parrocchie. Un evento che coniuga festa e solidarietà, grazie alla lotteria benefica a sostegno della Casa di Carità Opera di Santa Teresa. Atmosfera unica anche a Comacchio, dove il 23 febbraio e il 2 marzo va in scena il suggestivo Carnevale sull’Acqua: qui, le barche allegoriche trasformate in opere d’arte solcano i canali della città, creando un vero e proprio spettacolo galleggiante.

Il 2 marzo sarà anche la giornata del Carnevale Civitellese, che da 64 anni riempie le strade di Civitella di Romagna con spettacolari carri allegorici, musica e gastronomia tipica, coinvolgendo tutta la comunità e attirando visitatori da ogni angolo della regione. Nella stessa giornata Imola si colora con il Carnevale dei Fantaveicoli: a sfilare saranno infatti veicoli ecologici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, che dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari punteranno a Piazza Matteotti. Domenica 9 marzo poi, il Carnevale arriva anche sulle colline riminesi con la festa di Novafeltria, dove trampolieri, giocolieri e pony games renderanno l’evento perfetto per le famiglie.

Le tradizioni più antiche trovano spazio nella Segavecchia, celebrazione medievale che tra il 22 e il 30 marzo anima Forlimpopoli con la rievocazione del “taglio della Vecchia”, tra spettacoli, maschere e gastronomia. Stessa atmosfera si respira a Cotignola, dove, dal 27 al 30 marzo, si tiene una delle feste più antiche della Romagna, culminante con il suggestivo rogo della Vecchia.

A chiudere il ciclo di eventi sarà l’Antico Carnevale di Gambettola, che dal 21 al 26 aprile propone due grandi sfilate di carri allegorici, una diurna e una notturna, oltre a una settimana di eventi nel suggestivo Villaggio del Carnevale, per un’esperienza coinvolgente e immersiva.