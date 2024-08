Il cane lancia l’allarme: 39enne di Cesena trovata morta in un dirupo nella zona dell’Altar Knotto

È stata trovata morta la donna che si stava cercando da questa mattina nella zona dell’Altar Knotto, sulle montagne del comune vicentino di Rotzo. Si tratta di una 38enne di Cesena che si trovava in vacanza in vacanza sull’Altopiano. Elena Montalti, cesenate che faceva parte del soccorso alpino, appassionata di montagna e di escursionismo, dalle prime ricostruzioni sembra che per cause da accertare possa essere scivolata ieri (domenica 18 agosto) nel dirupo sottostante la formazione rocciosa: una meta di tante escursioni durante l’estate e drammaticamente nota anche per una tragedia avvenuta due anni fa quando a perdere la vita di un 30enne di Rovigo.

A far scattare l’allarme stamattina, dopo le 10, sono stati degli escursionisti che si sono imbattuti in un cane, di proprietà della vittima, che continuava ad abbaiare senza allontanarsi da un sentiero ben preciso. Le ricerche della donna (che si sarebbe trovata da sola sull’Altopiano, per questo la sua scomparsa non era stata denunciata prima), da parte del Soccorso alpino si sono subito attivate in mattinata. Purtroppo con un esito drammatico soltanto un’ora dopo. I parenti della vittima si stanno recando sul luogo dell’accaduto per il riconoscimento della salma ai fini di legge. Sulla dinamica del sinistro è stato aperto un fascicolo in procura a Vicenza.