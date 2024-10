Ictus alla guida e si allontana dopo il frontale a Cesenatico, ora è grave al Bufalini

Si era allontanato dal teatro di un brutto incidente stradale notturno. Ma potrebbe alla fine non essere considerato un autista pirata perché lo stato confusionale in cui versava probabilmente era stato causato da un ictus, per il quale ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Un impatto violento quello che ha coinvolto un’Alfaromeo Stelvio ed una Mini. La prima guidata da un 74enne, la seconda da un 19enne. Erano le 4:45 circa di due notti fa e le vetture viaggiavano in direzioni opposte sulla via Montaletto all’altezza del civico 111. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi di legge (che dovranno ufficializzare il tutto per la magistratura) il suv avrebbe invaso all’improvviso l’altra corsia e per le due vetture l’impatto frontale sarebbe stato a quel punto inevitabile. Sul posto oltre ai militari dell’Arma e ad ambulanza ed auto medicalizzata del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cesenatico che hanno dovuto estrarre il 19enne dall’abitacolo della Mini per consegnarlo alle cure dei sanitari.

Il 74enne, con la sua vettura si era allontanato, salvo poi tornare sui “suoi passi” ed essere a sua volta soccorso dal 118. Chiaramente tutti e due i protagonisti del sinistro (visto l’orario e la dinamica violenta dell’impatto) sono stati sottoposti ad esami alcolemici del sangue il cui esito futuro inciderà su eventuali denunce. Ciò che infermiere e medico del 118 hanno invece notato subito era lo stato confusionale del 74enne. Che giunto al pronto soccorso del Bufalini è stato visitato e subito ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurologia cesenate. Non per i traumi patiti ma per essere gravato da un ictus: malore che a questo punto sale nella lista degli investigatori dell’Arma al primo posto, sia per il comportamento anomalo dell’autista dopo l’impatto sia come potenziale causa dell’incidente frontale. Il ragazzo, dopo le cure ricevute in pronto soccorso e qualche ora di osservazione clinica, è stato poi dimesso dal nosocomio cesenate.