Rimini. «I ragazzini vogliono i dischi in vinile e i genitori devono comprare i piatti»

«Le cassette? Capita di venderne qualcuna a cinque euro. Di quelle che tengo qui, vicino alla cassa, queste qui - dice il titolare di Zona disco, Louis De Ruiter, indicando una ventina di musicassette in cui si leggono i nomi di Ornella Vanoni e Loredana Berté -. Le rimanenze». Di album nuovi, in cassetta, il titolare del negozio all’angolo tra via Sigismondo e via Soardi giura di non aver mai ricevuto richiesta. Anche se dagli States giunge le notizia che Taylor Swift e Lady Gaga stiano registrando le loro canzoni proprio sui nastri di quelle cassette icona dei tramontati anni ’80, a Rimini, «questa richiesta non c’è. Tolti gli anziani, chi ancora ha i registratori per ascoltarle o qualche collezionista, non si vendono più».

Quello che invece è davvero risorto dalle ceneri in cui sembrava fosse stato sotterrato dai cd e la tecnologia digitale è il disco in vinile. «Negli ultimi cinque anni la vendita dei dischi è aumentata tantissimo. Per Natale adesso la proporzione tra cd e dischi è di un 60% di cd, ma un 40% abbondante sono vendite di vinili». E in prima linea, forse un po’ a sorpresa, ci sono i ventenni. «I cinquantenni sono i clienti migliori, ma a comprarli sono tanti giovanissimi - spiega il negoziante che vende musica a Rimini da 15 anni, dopo aver lavorato anche come grossista - e i loro genitori sono costretti a prendere i giradischi per farglieli ascoltare. Pensare che quelli di una volta sarebbero perfetti».