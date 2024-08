I “Fratelli di S. Francesco” sono ai saluti: lo storico convento di Cesenatico diventerà il cuore della Caritas

Si chiude il convento, quello che fu dei Padri Cappuccini, ed al suo posto si apre la sede Caritas, data in trasferimento dall’attuale presidio di Villamarina.

Qui, infatti, considerati gli ampi spazi del convento e le sue dotazioni troveranno spazio sia i servizi svolti della Cartias cittadina (finora ospitata in una struttura comunale a Villamarina) ma anche nello stesso contesto la mensa per i poveri ed i bisognosi. Poi, all’arrivo dell’inverno, per affrontare i mesi più freddi dell’anno, ci sarà anche il ricovero per la notte dei senza tetto e delle persone senza casa, o comunque in momentanea difficoltà a trovare un letto per dormire.

L’antica chiesa dei Cappuccini con annesso convento, ha infatti locali capienti e spaziosi, arieggiati e ben conservati, con un chiostro e un giardino interno molto ben tenuto.

Nel dettaglio la struttura è dotata di un ampio refettorio, fornito di cucina, quindici camere, grandi sale, che attualmente sono mantenuti e custoditi da soli tre religiosi. A Cesenatico sono rimasti, infatti, appena tre frati (padre Davide, padre Remo e fra Vittorio) della confraternita dei “Fratelli di San Francesco”, che ha sede principale a Verona.

Nel prendersi cura della chiesta Seicentesca, i tre hanno continuato finora a dire messa e distinguersi in opere pie senza mai far mancare aiuto, pane e conforto a coloro che bussano alla porta.

Lo fanno dal 2000, quando vennero loro affidati chiesa e convento dedicati a San Nicola dai Frati minori Cappuccini, presenti a Cesenatico fin dal 1610 ed a cui il complesso religioso appartiene.

A settembre, anche i Fratelli di San Francesco, quei pochi frati rimasti, se ne andranno. Lasceranno per sempre la chiesa dei Cappuccini e il convento posto nel centro storico del paese, da secoli luogo di devozione e meta delle visite, da parte di fedeli, abitanti e turisti per via della caratteristica, della funzione e della storia di quel luogo di culto così caro a cesenaticensi. A nulla sono valsi i ripetuti e rinnovati appelli di fedeli e residenti, e con questi del sindaco Matteo Gozzoli, in delegazione e indirizzati a Nogarole Rocca dove ha sede la Congregazione dei Fratelli di San Francesco. La mancanza di nuove vocazioni, anche in quest’ordine religioso, rende pressoché impossibile mantenere la presenza e la permanenza dei frati a Cesenatico. Nei giorni scorsi il sindaco di Cesenatico ha partecipato al pranzo per salutare padre Davide, padre Remo e fra Vittorio - che il 5 settembre lasceranno il convento di Largo dei Cappuccini. La festa era stata organizzato dai 5 diaconi della zona pastorale del mare, e vi hanno preso parte i 25 volontari di “Mensa Amica” con anche Valerio Navarra responsabile della Caritas cittadina.

Per giovedì 5 settembre alle 19 poi, presso convento dei Fratelli di San Francesco, verrà celebrata all’aperto una messa di saluto e ringraziamento alla comunità dei frati per il servizio donato in questi 24 anni a Cesenatico. La messa sarà celebrata da vescovo Douglas Regattieri, con a seguire un momento conviviale.