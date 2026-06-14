Ravenna, grave infezione dopo intervento all’anca, risarcimento da 111mila euro

Aveva male all’anca al punto da non riuscire ad alzarsi. L’intervento l’avrebbe rimesso in piedi. Erano questi i patti. Ma non è andata come previsto. All’intervento ritenuto necessario ne è seguito un altro per tamponare i danni creati dal primo. Colpa - si è poi scoperto - di un’infezione dovuta a un ambiente operatorio non adeguatamente sterile. E’ quanto ha accertato il tribunale civile, con una sentenza a firma del giudice Massimo Vicini che condanna una clinica ravennate a risarcire il paziente con 111.333 euro, oltre al pagamento delle spese processuali e di altri 1.830 euro a titolo di rimborso dei costi sostenuti per visite, medicinali e assistenza post-operatoria.

Infezione in clinica

Stando alla relazione depositata dai consulenti nominati dal giudice, non ci sono dubbi sui «chiari profili colposi ascrivibili al personale sanitario» all’origine di un’infezione delle protesi utilizzate. Sono riconducibili alla mancata sterilità riscontrata in occasione dell’intervento eseguito il 31 ottobre del 2018. Difficile stabilire che cosa nello specifico fosse infetto, se strumentazione, ambienti o abbigliamento dei sanitari. Di certo il paziente non avrebbe avuto bisogno di tornare in sala operatoria se il personale della clinica avesse adottato «una condotta maggiormente diligente, prudente e perita» nella gestione dei vari step dell’intervento.

«Qualcosa non ha funzionato»