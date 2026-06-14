Ravenna, grave infezione dopo intervento all’anca, risarcimento da 111mila euro

Aveva male all’anca al punto da non riuscire ad alzarsi. L’intervento l’avrebbe rimesso in piedi. Erano questi i patti. Ma non è andata come previsto. All’intervento ritenuto necessario ne è seguito un altro per tamponare i danni creati dal primo. Colpa - si è poi scoperto - di un’infezione dovuta a un ambiente operatorio non adeguatamente sterile. E’ quanto ha accertato il tribunale civile, con una sentenza a firma del giudice Massimo Vicini che condanna una clinica ravennate a risarcire il paziente con 111.333 euro, oltre al pagamento delle spese processuali e di altri 1.830 euro a titolo di rimborso dei costi sostenuti per visite, medicinali e assistenza post-operatoria.