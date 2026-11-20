Allenatori, dirigenti sportivi, vertici del Ravenna Calcio. Sapevano tutti dei bulli dello spogliatoio di una delle squadre del settore giovanile. Per mesi il calciatore preso di mira dai compagni di squadra ha cercato di convincerli che vessazioni, aggressioni e minacce avevano ampiamente superato il limite dello scherzo. Parole - a suo dire - inascoltate. Anzi. Il ragazzo sarebbe stato zittito dagli stessi mister: “Basta, non vogliamo sapere nulla...a noi non interessa sentire queste cose in campo, qui ci si allena, quindi... vai ad allenarti”.
Emerge questo dagli atti dei due fascicoli aperti dalla Procura di Ravenna e da quella minorile nei confronti di 7 ex tesserati giallorossi nei confronti dei quali sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio per l’unico maggiorenne del gruppo.