Gambettola: pilota d’aereo diventa presidente del Lions Club e lancia la “fly therapy”

Un pilota d’aereo diventa presidente del Lions Club del Rubicone e lancia la fly therapy tra le prime iniziative da mettere in campo. Nelle settimane scorso c’è stato il tradizionale passaggio di consegne per il sodalizio e il timone è stato affidato al gambettolese Elvis Bianchi. Organizzate già le prime due iniziative: partecipazione alla Mostrascambio per trovare fondi e una domenica dedicata alla fly therapy per mettere le ali ai diversamente abili.

Un presidente pilota di linea

Bianchi è un pilota dell’ex Alitalia, che da tre anni si chiama Ita, da 34 anni. Figlio di un artigiano falegname, fin da bambino sognava di diventare pilota. Forse era anche una predestinazione, visto che abita a Gambettola in via Pascoli, un tempo via Staggi, la strada che unisce Gambettola a Sala, dove durante la prima guerra mondiale era stata allestita una pista di atterraggio aerei. «In età prescolare - ricorda Bianchi - rimasi impressionato dal passaggio sopra l’aia di casa di un jet 104 in forte accelerazione. L’aereo supersonico lasciò una scia nel cielo. Mi sono detto: un giorno voglio guidare un aereo. Così ho convinto i miei genitori che volevano fare di me un ragioniere di banca, a farmi frequentare invece l’Istituto aeronautico a Forlì. Poi sono entrato nell’aeronautica militare come ufficiale di complemento. In seguito, sono andato in Alitalia come pilota di primo e secondo grado. Quindi ho preso il brevetto di pilota commerciale e di linea, presso scuole specializzate in Arizona e Florida, negli Stati Uniti, e ad Alghero, in Sardegna. Ho iniziato a guidare un Dc Super 80, poi un Boeing 767, quindi l’Airbus 319, 320 e 321 e ora sto volando come comandante pilota su un Airbus 330-350 (che trasporta fino a 292 passeggeri, ndr). Guidare un aereo è il lavoro più bello del mondo».

Doppia iniziativa Lions

Il Lions club Rubicone è già al lavoro per le prime due iniziative e una sembra davvero perfetta per la vocazione e le competenze professionali del suo neo presidente. «Il 31 agosto si svologerà la Mostrascambio a Gambettola e saremo presenti con uno stand per raccogliere fondi per beneficenza - informa Bianchi - Poi, il 1° settembre, all’aeroporto di Lugo, avremo l’onore di ospitare un evento straordinario: la fly therapy dedicata ai ragazzi diversamente abili. Questa innovativa terapia permette ai giovani che a causa delle loro condizioni non potrebbero averne mai l’opportunità di vivere invece la meravigliosa avventura del volo. Essendo un pilota, conosco bene la magia del volo e l’impatto che può avere sulle persone. Il volo ha il potere di donare emozioni indimenticabili, ma anche promuovere l’inclusione sociale, abbattendo le barriere psicologiche e fisiche che spesso confinano questi giovani in una realtà di isolamento. A rendere l’evento ancora più memorabile, ci sarà una piccola manifestazione aerea con voli acrobatici. Gli spettatori potranno assistere a spettacolari esibizioni di piloti esperti, che con le loro manovre in volo regaleranno momenti di pura adrenalina».