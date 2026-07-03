Furti in casa, in Romagna 10 al giorno. Consigli per chi va in vacanza

Dotarsi di sistemi antintrusione. Prima di partire per le vacanze parlarne solo con pochissime persone. Fare attenzione all’uso dei social network quando ci mostrano lontani da casa. Nascondere bene le cose di valore. Dotarsi di assicurazione. Sono i 5 consigli di Facile.it contro i furti nelle abitazioni durante le vacanze. In Emilia-Romagna, secondo gli ultimi dati ufficiali relativi al 2024, , in un anno sono state svaligiate 15.908 abitazioni, dato che equivale a circa 44 furti in casa ogni giorno, spiega Facile.it.
A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Bologna (3.944), seguita da Modena (2.738), Reggio Emilia (1.883). Ravenna (1.439), Parma (1.402), Forlì-Cesena (1.266), Rimini (1.201), Ferrara (1.148) e Piacenza (885). Nelle tre province romagnole il dato ammonta a 3.906, 10,7 al giorno.