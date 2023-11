Furti a San Mauro Mare per la banda del rame: alberghi nel mirino

La “banda del rame” si sta dedicando in particolar modo alla frazione a mare di San Mauro nelle ultime settimane. Una bruttissima sorpresa quella che hanno trovato ieri mattina, esaminando la facciata del proprio albergo, i proprietari dell’hotel Atis, che si trova lungo la via Orsa Minore a San Mauro Mare.

I ladri hanno agito nottetempo. Con ogni probabilità facendo leva sulla scarsissima presenza di persone in giro nelle ore di buio, almeno quando a San Mauro Mare la stagione turistica “è lontana” come in autunno.

Hanno usato delle scale per arrivare il più in alto possibile. Poi hanno iniziato a staccare i pluviali, portandone via in gran quantità. Sono fatti di rame, metallo che al mercato nero resta preziosissimo, da rivendere anche a peso a ricettatori compiacenti del comparto rottamazione. Presumibilmente fuori regione.

Il colpo arriva ad un paio di settimane di distanza da un altro simile avvenuto nella vicina via Dante. Preso di mira in quel caso l’hotel Villa Gaia. I cui proprietari avevano appena chiuso per ferie e si erano recati in vacanza.

Al rientro a casa hanno trovato una brutta sorpresa del tutto simile. I ladri (la stessa banda?) sempre usando scale, “a macchia di leopardo” sulle pareti sia dell’albergo che di una vicina abitazione della stessa proprietà avevano saccheggiato quanto più rame potevano. Allontanandosi senza essere visti.

Prima di mettere a segno questo colpo avevano provveduto a oscurare uno dei lampioni che illumina la zona. Per essere certi di non essere visti e registrati da eventuali telecamere di sicurezza che potevano inquadrare la zona della struttura ricettiva derubata.