Fumata bianca: eletto il nuovo Papa!

ROMA. Fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina. E’ stato eletto il Papa! Alle 18.08 i fedeli in attesa in piazza San Pietro hanno visto il segnale e poco dopo hanno iniziato a suonare le campane che annunciano l’arrivo del successore di Papa Francesco. Subito dopo la grande attesa per sapere il nome del 267esimo pontefice, quello che raccoglie l’eredità di Jorge Mario Bergoglio. Per l’elezione del nuovo papa sono state necessarie 4 votazioni. E’ stato eletto Robert Francis Prevost, 69 anni, si chiamerà Papa Leone XIV.