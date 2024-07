Forlimpopoli, piange Romana: addio alla storica volontaria della Croce Rossa

Il Comitato di Croce Rossa Italiana Forlimpopoli-Bertinoro, piange la sua amatissima volontaria Romana Riva. “Volontaria attiva da più di 35 anni - si legge in una nota - disponibile e presente sul territorio, che ha dedicato parte della sua vita alla Cri, a sostegno della comunità, con attenzione e impegno e sempre col sorriso per tutti. Una donna dalle mille risorse, sempre pronta a mettersi alla guida dell’ambulanza o per una gara ciclistica che lei adorava, o per un trasporto sanitario o per una manifestazione.

È stata un esempio per molti volontari che in tutti questi anni hanno avuto l’onore di fare volontariato con lei. È stata un pilastro davvero importante per tutto il comitato, e per questo ci mancherà tanto, cercheremo infatti di portare avanti il suo lavoro con lo stesso spirito e costanza che ci ha insegnato”. Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 29 Luglio alle 15:30 con partenza dalla camera mortuaria fino alla Chiesa di San Pietro di Forlimpopoli.