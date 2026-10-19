Forlì, minacce social per sabato prossimo: una devastazione “stile Milano”

Minacce social, annunci di devastazioni per la città di Forlì sabato prossimo, con tanto di locandina creata con l’intelligenza artificiale e un video. E’ quanto in queste ore sta circolando sui social network ed è finito all’attenzione, ovviamente delle forze dell’ordine. In realtà per sabato prossimo sono annunciate una serie di proteste, violente, in diverse città italiane, sull’onda di quanto accaduto nello scorso fine settimana con incidenti, razzie, forze dell’ordine aggredite con sanpietrini, estintori, cestini. “Protesta generazione Z” si legge nel volantino, rilanciato anche in lingua araba, con tanto di video di minacce. Alcuni, in italiano ma con chiaro accento straniero, comunicano la loro presenza a Forlì, altri sono disposti a farsi arrestare pur di far sì “che Forlì non esista più”. Tutto materiale già in mano a Polizia e Carabinieri che, visto quanto accaduto a Milano, non sottovalutano nessun segnale