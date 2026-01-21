Forlì, incidente in A14: un furgone esce di strada e si ribalta, conducente miracolato

Uno spaventoso incidente stradale per fortuna senza conseguenze nella serata di ieri, martedì 20 gennaio, nella corsia nord della A14 al km 86, dopo il casello di Cesena Nord, nel territorio di Forlì. In azione sanitari del 118 e la Polizia Stradale per un incidente tra un furgone e un autoarticolato. A seguito dell’impatto con un autoarticolato, il furgone è uscito dalla sede stradale, capovolgendosi nell’area esterna alla carreggiata e finendo semi distrutto. Miracolosamente illeso il conducente del furgone, per cui non sono state necessarie cure mediche. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dal sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e il personale della Polizia Stradale per i rilievi di competenza.