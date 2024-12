Festeggiano Halloween lanciando petardi nei cortili delle case: denunciati due 15enni a Sant’Angelo di Gatteo

I Carabinieri di Savignano sul Rubicone, nei giorni scorsi hanno denunciato due 15enni della zona, ritenuti presunti responsabili di vandalismi commessi la sera del 31 ottobre scorso a Sant’Angelo di Gatteo.

I due, trovandosi in un gruppo di più adolescenti ed approfittando della confusione dovuta ai festeggiamenti di Halloween, si sono divertiti lanciando petardi (anche di grossa potenza) all’interno delle cassette della posta e dei cortili di diverse abitazioni della zona, provocando seri danni. I militari sono risaliti all’identità di due componenti del gruppo, grazie alla sinergia con i colleghi di Cesenatico e ai diversi interventi effettuati a seguito delle richieste pervenute da cittadini, che si lamentavano del comportamento di un gruppo di giovanissimi e denunciavano i danneggiamenti subiti. Nel corso degli interventi i militari sono riusciti a identificare uno dei due, trovato in possesso di materiale pirotecnico e denunciato per possesso di materiale esplodente ed un secondo per resistenza a P.U., in un tentativo di sottrarsi all’identificazione. Le loro identità, incrociate con le numerose testimonianze dei residenti esasperati nonché con le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di raccogliere consistenti elementi a carico dei due ragazzi che sono stati anche denunciati alla Procura della Repubblica minorile di Bologna per diversi danneggiamenti. Gli accertamenti continuano su ulteriori componenti del gruppo.