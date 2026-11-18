FIRENZE. «Chiedo un confronto con tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati dalla sua applicazione per trovare un sistema più equo. È profondamente iniquo che gli esercizi ricettivi siano gli unici a dover riscuotere la tassa di soggiorno: l’albergo copre appena il 30% della spesa media di un turista, il resto è per altro». Così Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, in un’intervista al “Corriere della Sera” in occasione della presentazione del Rapporto sull’imposta di soggiorno. Bocca, quindi, lancia la sua proposta per una riforma del sistema: «Una city tax di pochi centesimi che gravi su tutti i servizi», come «bar, ristoranti, negozi, musei, trasporti, e sia applicata a chiunque usi il territorio, residenti esclusi, e oggi contribuisce ad alimentare le casse degli enti locali: spalmandola su più soggetti diminuirebbe».

Oltre all’importo, però, per il numero uno di Federalberghi «bisognerebbe ragionare sulla sua finalità». Oggi, attacca, «l’imposta dovrebbe servire al turismo e invece è sempre più un bancomat per i Comuni per finanziare altre cose». E cita i casi delle grandi città: «A Roma è stato detto che una parte servirà a costruire nuove case popolari: cosa c’entrano con il turismo? A Milano vorrebbero usarla perché la tassa sui rifiuti è insufficiente. Credo sia del tutto sbagliato, perché quelle risorse dovrebbero essere destinate esclusivamente al turismo». Una parte del gettito, aggiunge Bocca, «servirebbe a riqualificare gli alberghi e a rimborsarli degli oneri per la riscossione. Deve diventare una tassa di scopo, uno strumento per sostenere e rilanciare il turismo». Infine, sui recenti rincari, il presidente di Federalberghi precisa che l’incremento del gettito è dovuto a più fattori, ma avverte: «È già previsto un suo aumento in determinate occasioni, ma mi chiedo: se il Giubileo è finito, perché a Roma si pagano ancora 10 euro a notte, o nelle zone delle Olimpiadi è rimasta a 7 euro? Il punto resta: non deve essere usata come tappabuchi per i Comuni».

In Romagna a Rimini si registra il valore più alto di incassi: 13 milioni 750mila euro solo nei primi nive mesi del 2026.