Faenza, fuoco al gatto cosparso di vodka: l’associazione animali sporge denuncia

Hanno cosparso un gatto di vodka e gli hanno dato fuoco, lasciandolo con gravi ustioni e ferite. Dopo l’increscioso episodio dei giorni scorsi nel parco di via Volpaccino, a Faenza, Lndc Animal Protection annuncia di avere sporto denuncia, “affinché vengano accertate le circostanze dell’accaduto, individuati gli eventuali responsabili e valutate tutte le responsabilità penali. La ricostruzione dei fatti dovrà essere verificata dagli investigatori, ma la gravità delle lesioni riportate dall’animale rende indispensabile fare piena luce su quanto successo”.

“È difficile anche solo immaginare la sofferenza inflitta a questo gatto. Se la ricostruzione sarà confermata, ci troveremmo di fronte a un atto di crudeltà inaudita, compiuto contro un essere indifeso e incapace di sottrarsi alla violenza. Non possiamo accettare che episodi del genere vengano liquidati come bravate o gesti isolati senza conseguenze”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

“Chiediamo che le indagini procedano con la massima attenzione e che vengano utilizzati tutti gli strumenti disponibili per individuare i responsabili. Chi ha informazioni utili collabori con le autorità o scriva ad avvocato@lndcanimalprotection.org: non si può restare in silenzio davanti a queste atrocità”, continua Rosati.