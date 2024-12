Esercitazione sul sistema di allarme pubblico, a Ravenna e Novafeltria il messaggio non arriva a tutti

BOLOGNA. Si è conclusa in Emilia-Romagna la prima giornata di test in programma per il sistema di allarme pubblico It-Alert. Tre le province coinvolte oggi (Ravenna, Rimini e Ferrara) e oltre 100 volontari sul campo. I test proseguiranno il 5 dicembre nel Piacentino e Parmense, il 9 nel Reggiano e Modenese e l’11 tra la provincia di Forlì-Cesena e Bologna. Il messaggio di allarme pubblico è stato inviato ai cittadini che si trovavano in un’area di tre chilometri dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante coinvolti nella simulazione. A Ravenna, in particolare, il test è iniziato pochi minuti prima delle 10 e ha interessato la ditta Yara Italia. Oltre il 90% dei volontari ‘sentinella’ ha segnalato la corretta ricezione del messaggio, mentre solo nel 10% dei casi sono stati segnalati problemi. Oltre 430 cittadini hanno compilato il questionario online fornendo informazioni che saranno analizzate nei prossimi giorni. A Rimini il test si è svolto alle 11 e ha coinvolto la ditta Marig Esplosivi Industriali di Novafeltria. Anche in questo caso, oltre 50 ‘sentinelle’ hanno riferito che il messaggio non è arrivato all’interno dell’area target. Per questo, spiega la Regione, è probabile che si debba “ridefinire con gli operatori di telefonia il set di celle telefoniche” in grado di far arrivare il messaggio mel perimetro individuato. A Ferrara, infine, il test è iniziato poco dopo le 12 e ha interessato un’altra sede della ditta Yara Italia. Oltre l’85% ha segnalato la corretta ricezione, mentre il 15% ha segnalato problemi. Tra questi, spiega ancora la Regione, «si è verificata la necessità di cambiare alcune impostazioni di blocco rispetto a messaggi di questo tipo, presenti in particolare su dispositivi di telefonia mobile più vecchi». Oltre 970 sono invece stati i cittadini che hanno compilato il questionario online.