Emilia-Romagna, voucher per ragazzi con obesità o disabilità per fare attività sportiva

Voucher in Emilia-Romagna ai ragazzi con disabilità e obesità per aiutarli a fare attività sportiva, in modo per combattere sedenterietà ed esclusione sociale. Il provvedimento è stato approvato oggi dalla commissione Scuola Sport della Regione. Il nuovo bando che stanzia 400.000 euro per la stagione sportiva 2026-2027 e ogni ragazzo potrà ricevere voucher fino a 250 euro, a copertura delle spese di iscrizione e frequenza ai corsi. L’obiettivo è infatti sostenere le famiglie in condizioni di svantaggio economico nell’affrontare le spese di iscrizione a corsi e attività motorie dei propri figli, focalizzandosi in modo mirato sulle fasce giovanili che presentano fragilità di tipo fisico o psicofisico. Il bando si rivolge ai nuclei familiari residenti in Emilia-Romagna con Isee non superiore ai 30.000 euro, per i figli di età compresa tra i 6 e i 17 anni con disabilità certificata o in condizione di sovrappeso o obesità con complicanze. Sulla misura sono tutti d’accordo, maggioranza e opposizione. “L’auspicio è quello di allargare la platea dei beneficiari- commenta Elena Ugolini, capogruppo di Rete Civica- con 400.000 euro la platea è ridotta. E’ comunque un buon inizio, c’è troppa inattività tra i giovani e le conseguenze sono evidenti”. Nel 2020, ricorda Ugolini, con uno stanziamento di 3,3 milioni di euro ci furono 22.000 beneficiari. “Auspico possa essere progressivamente rafforzato e ampliato alle famiglie numerose e a basso reddito- afferma Ugolini- e possa in futuro essere esteso anche ai giovani con disabilità tra i 18 e i 26 anni, fascia che era compresa in passato”.

La richiesta di reintrodurre il voucher sportivo era stata avanzata in Regione con un ordine del giorno bipartisan votato all’unanimità nel marzo 2025. La misura andrà a integrare il contributo nazionale del ‘Fondo Dote per la famiglia’, che prevede fino a 300 euro per minore per i costi di iscrizione e pratica sportiva, rivolto a famiglie con minori tra sei e 14 anni e con Isee fino a 15.000 euro. Anche per Nicola Marcello, consigliere regionale Fdi, si tratta di un “provvedimento importante. L’obesità è la porta di accesso di diverse malattie, serve però maggiore chiarezza sui destinatari del voucher”. La commissione di oggi ha anche approvato una risoluzione del Pd a firma della consigliera dem Maria Costi per chiedere alla Regione di intervenire sul Governo “affinché siano adottate misure straordinarie e strutturali di sostegno economico e organizzativo al sistema sportivo dilettantistico, anche per compensare gli effetti negativi derivanti dall’attuazione della riforma dello sport”. Respinta, invece, sullo stesso tema una risoluzione di Fratelli d’Italia a prima firma Alberto Ferrero che chiedeva alla Regione di attivare un piano regionale di accompagnamento alla riforma nazionale dello sport.