Una stangata sulle bollette dell’acqua in Emilia-Romagna, con aumenti medi del 27,1% nel quadriennio 2024-2027. A lanciare l’allarme è la Federconsumatori regionale, segnalando punte che sfiorano il 36% nel bacino di Hera Bologna (+9% nel 2026 e +9% nel 2027, pari a oltre 110 euro in più a famiglia solo nel prossimo biennio) e superano il 35% per Aimag Modena (+9,15% annuo nel biennio) e nel bacino Iren di Piacenza, fino al dato più contenuto di Hera Rimini (+10,4% nei quattro anni). Un’impennata, aggiunge inoltre l’associazione, ben superiore all’inflazione. Già nel 2025 infatti la spesa media familiare per il servizio idrico era salita a 604 euro (+7,3% sul 2024, a fronte di un’inflazione regionale dell’1,4%), mentre nel biennio 2026-2027 su 18 gestioni territoriali solo quattro resteranno sotto la soglia inflattiva stimata da Banca d’Italia al 5,6% cumulato. Pur riconoscendo che le tariffe derivano dal Metodo Tariffario Idrico stabilito a livello nazionale da Arera e applicato da Atersir, Federconsumatori rimarca che “applicare una regola non significa rinunciare a discuterla e a chiedere un cambiamento”. Nel mirino c’è soprattutto la remunerazione del capitale investito riconosciuta ai gestori (fissata al 6,06% reale per il biennio 2026-2027 rivalutato con l’inflazione), comprensivo di un “premio per il rischio” specifico dell’1,8%, nonostante gli ingenti margini operativi registrati nel 2025 dai principali gruppi come Hera e Iren. “È difficile comprendere quale rischio corra chi gestisce in monopolio un servizio essenziale, con ricavi fissati per legge e conguagli che recuperano anche minori consumi o maggiori costi”, attacca Federconsumatori.

Ricordando che “nel 2011 la maggioranza degli italiani ha votato per abrogare l’adeguata remunerazione del capitale investito dalla tariffa idrica: a quindici anni di distanza, quel rendimento rimane nella sostanza, sotto altro nome”. Da qui la richiesta rivolta a Regione, Comuni e parlamentari affinché si facciano portavoce con Arera e Governo su quattro punti: riduzione del tasso di remunerazione del capitale nel prossimo aggiornamento tariffario, eliminando il premio per il rischio specifico, destinazione di una quota dei profitti dei gestori al miglioramento delle reti e alla riduzione delle perdite idriche, rafforzamento delle agevolazioni per i nuclei in difficoltà economica attraverso un contributo regionale aggiuntivo e creazione di un “Osservatorio regionale sulle tariffe”. Oggi “tocca al costo del servizio idrico, ieri al servizio rifiuti, domani al trasporto pubblico, tra una settimana alle rette scolastiche e a quelle delle case di riposo, tutti incrementi che sfondano i valori dell’inflazione, con il risultato che le persone e le famiglie entrano economicamente in crisi e si sentono abbandonate”, conclude Federconsumatori.