Emilia-Romagna, operatori anti violenza in ogni ospedale

BOLOGNA. Gli operatori dei centri antiviolenza saranno stabilmente all’interno degli ospedali dell’Emilia-Romagna. E’ l’impegno messo in chiaro oggi in Assemblea legislativa dall’assessora regionale alle Pari opportunità, Gessica Allegni, in risposta all’interrogazione del consigliere dem Niccolò Bosi. L’assessora conferma nel triennio 2022-2024 «un aumento di diagnosi di violenza nei Pronto soccorso della regione, anche perché gli operatori riconoscono sempre più casi e il sospetto di violenza accelera il percorso con un codice di gravità più alto». Dal 2023 le Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna hanno individuato un referente della rete dei centri antiviolenza e la Giunta «conferma la volontà di proseguire nel rafforzamento di questo modello integrato, valutando l’opportunità di formalizzare e standardizzare la presenza programmata degli operatori dei centri antiviolenza all’interno delle strutture ospedaliere, in stretta collaborazione con i centri antiviolenza territoriali- afferma Allegni- l’obiettivo è trasformare il referente ospedaliero in un punto di contatto stabile e dedicato, garantendo che il servizio offerto non sia un semplice punto informativo, ma sia pienamente integrato nel percorso complessivo di accoglienza, protezione e accompagnamento delle vittime di violenza». Soddisfatto il Pd. «E’ fondamentale la tempestività nella capacità di risposta di un sistema integrato da parte di tutte le strutture regionali», commenta Bosi.

