Emilia-Romagna, ogni giorno due reati contro i minori ma sono in calo

BOLOGNA. Sono stati 797 i reati a danno di minori commessi in Emilia-Romagna nel 2023 (in pratica due al giorno), in calo del 6% rispetto al 2022 quando erano stati 848. Emerge dall’edizione 2024 del dossier “Indifesa, la condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, realizzato dalla Fondazione Terre des Hommes su dati della Polizia di Stato e presentato oggi alla Camera dei deputati alla vigilia della giornata internazionale delle bambine (11 ottobre). In dettaglio nel 61% dei casi le vittime dei reati commessi in Emilia-Romagna sono di genere femminile. Il reato più diffuso è il maltrattamento contro familiari e conviventi con 366 casi, in aumento del 2% sul 2022. Le violenze sessuali, che nel 2022 erano state 98, diminuiscono invece del 10% (a 88 casi). In calo anche gli atti sessuali con minorenni: da 42 a 33 casi (-21%). Ancora più marcata- il 27% in meno- è la riduzione degli episodi di corruzione di minorenne, passati da 15 a 11 tra il 2022 e il 2023. Infine i casi di violenza sessuale aggravata, che erano stati 106 due anni fa, sono scesi nel 2023 a 81, diminuendo quindi del 24%.