Emilia-Romagna, missione in Oriente per il turismo in bici

BOLOGNA. Con una missione pionieristica in Asia, in programma dal 20 al 26 febbraio 2026 tra Singapore e Kuala Lumpur (Malesia), Apt Servizi Emilia-Romagna avvia un innovativo progetto di scouting sui mercati asiatici dedicato al segmento bike.

La delegazione sarà guidata dal Presidente dell’ente di promozione turistica regionale, Davide Cassani, insieme al project manager del settore Cycling, con l’obiettivo di intercettare potenziali partnership strategiche e attivare un primo posizionamento dell’offerta cicloturistica dell’Emilia-Romagna in un’area ad alto potenziale di crescita per il turismo esperienziale e sportivo.

La missione prevede quindici incontri B2B individuali, organizzati sulla falsariga del format “Door to Door”, tra Singapore e Kuala Lumpur in Malesia, coinvolgendo tour operator specializzati, agenzie di viaggio, club ciclistici, organizzatori di eventi sportivi interessati a sviluppare proposte di cicloturismo verso l’Italia. Un’azione di vero e proprio pionierismo sul mercato bike asiatico, intercettando stakeholders del mondo bike sia in chiave sportiva sia leisure, anche con l’utilizzo delle e-bike. Con questa iniziativa Apt Servizi conferma la volontà di ampliare il raggio d’azione delle attività promozionali oltre i tradizionali mercati europei, puntando su aree emergenti dove il cicloturismo rappresenta un segmento in forte espansione e con interessanti prospettive di sviluppo per la destinazione.

«Questa azione rappresenta un passaggio strategico per l’internazionalizzazione del nostro prodotto bike - commenta Davide Cassani, Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna - l’Asia è un mercato dinamico, con community ciclistiche strutturate e un forte interesse per le destinazioni europee. Essere presenti a Singapore e Kuala Lumpur significa avviare un’azione concreta di posizionamento e costruire relazioni dirette con operatori qualificati. L’Emilia-Romagna ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento per il cicloturismo anche in questo mercato: qualità dei percorsi, accoglienza specializzata, grandi eventi e una cultura della bicicletta autentica e riconosciuta a livello internazionale».

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con il tour operator Shangrila Bike Adventures, attivo tra Singapore e Giappone, nella persona di Alvin Low, che ha supportato Apt Servizi nell’attività di scouting e procacciamento contatti, facilitando l’organizzazione degli incontri e l’apertura di relazioni qualificate sui due mercati.

Il programma - La missione prenderà il via venerdì 20 febbraio con l’arrivo della delegazione a Singapore e una prima sessione di incontri informali. Sabato 21 febbraio è in programma, dalle ore 11.00 alle 12.30, una presentazione ufficiale dell’offerta cicloturistica dell’Emilia-Romagna presso la sede di Shimano Cycling World a Singapore, punto di riferimento per la community ciclistica locale.

Domenica 22 febbraio è prevista una “social ride” istituzionale di circa 40 km in bicicletta con club ciclistici invitati e responsabili di bike shop locali e lo stesso Davide Cassani. Il percorso, a tema sightseeing, toccherà alcuni luoghi iconici e storici di Singapore – dall’area del Singapore River e Marina Bay, al Merlion, fino a Mount Faber e all’isola di Sentosa – concludendosi con un momento conviviale di networking durante una colazione locale.

Lunedì 23 febbraio saranno programmati ulteriori incontri B2B in mattinata, seguiti dal trasferimento verso Kuala Lumpur, dove martedì 24 febbraio si terrà una ride istituzionale con presentazione rivolta a stakeholder e organizzatori di tour ciclistici, oltre a incontri con operatori locali del settore bike malese, tra cui organizzatori di eventi sportivi, agenzie e bike shop specializzati. In serata è prevista una cena di networking con un consulente di riferimento per il mercato asiatico legato al Tour de France.

Infine mercoledì 25 febbraio gli ultimi incontri con bike shop e retailer specializzati di Kuala Lumpur, dove sarà distribuito materiale informativo sull’offerta cicloturistica dell’Emilia-Romagna. Giovedì 26 la ripartenza per l’Italia.