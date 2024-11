Emilia-Romagna, allerta smog da domani: stop ai diesel Euro 5 nei maggiori centri abitati e al motore acceso nelle soste

BOLOGNA. Da domani torna a scattare l’allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna. Dopo una settimana di tregua riecco le misure emergenziali per limitare la concentrazione degli inquinanti nell’aria. Da domani, giovedì 28, si torna dunque in “rosso” in tutte le province della regione alla luce delle previsioni Arpae sulle polveri, in attesa della nuova giornata di controllo prevista per venerdì. Le misure emergenziali prevendono lo stop ai mezzi più inquinanti, da quest’anno compresi i veicoli diesel euro 5 nei maggiori centri abitati, il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a quattro stelle, il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.