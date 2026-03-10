Emilia-Romagna a Napoli per conquistare i turisti del sud (+5,7% nel 2025)

Conquistare ulteriori quote di mercato turistico, in particolare quello proveniente dal sud Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2025.

È l’obiettivo dell’Emilia-Romagna con la sua prossima missione promozionale, dal 12 al 14 marzo, alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, il più grande marketplace del Mediterraneo dedicato al turismo B2B www.bmtnapoli.com. La Regione sarà presente con un spazio vetrina di oltre 100 mq (Padiglione 5, stand 5060-5072), coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna, dove saranno al lavoro 17 operatori regionali con le loro proposte: vacanze balneari, outdoor, cicloturismo, Borghi storici, arte e cultura, Cammini e Vie del Pellegrinaggio, Terme, Food e Motor Valley. L’interesse per le vacanze in Emilia-Romagna da parte dei mercati di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna è soprattutto testimoniato dai numeri che hanno registrato una sostanziale crescita: 1.286.500 arrivi (+9,3%) e 3.797.900 presenze (+5,7%) rispetto al 2024 (fonte: elaborazioni Trademark Italia su dati Statistica Regione E-R).

L’appuntamento napoletano sarà dunque un’importante occasione per incontrare gli operatori commerciali con la formula scambi B2B. A BMT sono in programma 4 workshop tematici https://bmtnapoli.com/workshop/. Giovedì 12 marzo: Incoming, Terme & Benessere e Vacanza Attiva. Venerdì 13 marzo: Incentive & Congressi e Turismo sociale.

Nelle tre giornate della manifestazione, allo stand regionale è previsto un calendario di animazioni enogastronomiche a base di prodotti Dop e Igp, in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna, offerte dai Consorzi di Produzione. In particolare, si gusteranno Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Mortadella Bologna IGP, Salumi Piacentini DOP (Coppa, Salame e Pancetta), Piadina Romagnola IGP, Parmigiano Reggiano DOP, Marrone di Castel del Rio IGP, Aglio di Voghiera DOP, Olio extravergine di Oliva Brisighella DOP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP.