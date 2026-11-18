BOLOGNA. La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 27 milioni di euro per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive. Una misura, spiega l’ente, per favorire investimenti per una migliore accessibilità, per ridurre i consumi energetici e idrici, introdurre nuovi servizi per gli ospiti e rafforzare la competitività delle destinazioni sui mercati internazionali. Il nuovo bando, finanziato attraverso il programma regionale Fesr 2021-2027, introduce alcune novità: il contributo massimo per alberghi e strutture ricettive all’aria aperta sale a 250.000 euro, 50.000 in più rispetto al precedente. Si rafforza inoltre il raccordo con la pianificazione urbanistica comunale, consentendo la presentazione di domande conformi anche a strumenti urbanistici adottati e in corso di approvazione. Viene inoltre assegnata una dotazione fino ad un massimo di un milione di euro per il settore extralberghiero, case e appartamenti per vacanze e affittacamere di proprietà delle imprese che ne sono anche titolari e gestori, con contributi massimo fino a 40.000 euro per impresa.

“Con il nuovo bando da 27 milioni di euro sosteniamo investimenti concreti, capaci di migliorare il comfort, la qualità, l’accessibilità delle strutture, ridurre i consumi e ampliare i servizi per chi viaggia”, commenta l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni. “L’aumento del contributo massimo a 250.000 euro tiene conto anche della crescita dei costi dell’edilizia e vuole incoraggiare riqualificazioni importanti che consentano un miglioramento della qualità degli edifici”, prosegue l’assessora. Sottolineando: la “competizione internazionale ci chiede di puntare sulla qualità dell’accoglienza, per rendere le nostre destinazioni sempre più attrattive. È un obiettivo che perseguiamo attraverso una strategia di investimenti che coinvolge l’intero sistema turistico”.