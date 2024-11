Elezioni regionali, alle 19 l’affluenza resta bassa

Per le Elezioni regionali in Emilia-Romagna alle 19 si è recato alle urne il 31,03% del corpo elettorale. Nelle precedenti del 2020 (ma si era votato in una sola giornata, domenica 26 gennaio 2020) il dato era del 58,71%. Per quanto riguarda la Romagna, in provincia di Ravenna ha votato il 33,72% (60,58% nel 2020), a Rimini il 25,80% (54,57% nel 2020), a Forlì Cesena il 30,20% (59,39 nel 2020), nel Comune di Imola il 33,63% (60,91% nel 2020). I seggi chiudono stasera alle 23 e saranno aperti anche domani dalle 7 alle 15.