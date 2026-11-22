Il sorpasso che fino a pochi anni fa sembrava impensabile è diventato realtà: il tennis (con le varianti padel e beach tennis) ha superato il calcio in Italia per numero di praticanti e tesserati, conquistando anche il primato per fatturato tra le federazioni sportive. Un risultato che racconta un cambiamento profondo nelle abitudini sportive degli italiani e che porta inevitabilmente il nome di Jannik Sinner, capace con le sue imprese di avvicinare alla racchetta un pubblico sempre più ampio. Anche se il recente stop per problemi fisici e la conseguente perdita del numero uno mondiale non sembrano aver scalfito l’entusiasmo attorno a questo sport. Ma dietro l’effetto Sinner & Co (a trainare il movimento contribuiscono anche i risultati degli altri campioni - compresa la massese Sara Errani -, la profondità di una Nazionale capace di conquistare tre Coppe Davis consecutive e l’attesa per le prossime sfide della competizione, che tornerà a Bologna a fine novembre) c’è molto di più: un lavoro organizzativo e promozionale avviato dalla Federazione ormai vent’anni fa e una rete di circoli e scuole tennis che oggi fatica a soddisfare tutte le richieste. Un fenomeno che trova soprattutto in Romagna uno dei suoi territori più dinamici come conferma Gilberto Fantini, riminese, presidente regionale della Fitp, che traccia un bilancio della crescita e guarda alle prospettive future.Il sorpasso che fino a pochi anni fa sembrava impensabile è diventato realtà: il tennis (con le varianti padel e beach tennis) ha superato il calcio in Italia per numero di praticanti e tesserati, conquistando anche il primato per fatturato tra le federazioni sportive. Un risultato che racconta un cambiamento profondo nelle abitudini sportive degli italiani e che porta inevitabilmente il nome di Jannik Sinner, capace con le sue imprese di avvicinare alla racchetta un pubblico sempre più ampio. Anche se il recente stop per problemi fisici e la conseguente perdita del numero uno mondiale non sembrano aver scalfito l’entusiasmo attorno a questo sport. Ma dietro l’effetto Sinner & Co (a trainare il movimento contribuiscono anche i risultati degli altri campioni - compresa la massese Sara Errani -, la profondità di una Nazionale capace di conquistare tre Coppe Davis consecutive e l’attesa per le prossime sfide della competizione, che tornerà a Bologna a fine novembre) c’è molto di più: un lavoro organizzativo e promozionale avviato dalla Federazione ormai vent’anni fa e una rete di circoli e scuole tennis che oggi fatica a soddisfare tutte le richieste. Un fenomeno che trova soprattutto in Romagna uno dei suoi territori più dinamici come conferma Gilberto Fantini, riminese, presidente regionale della Fitp, che traccia un bilancio della crescita e guarda alle prospettive future.

Presidente Gilberto Fantini, secondo le ultime rilevazioni il tennis ha superato il calcio sia come tesserati che come fatturato, diventando la Fitp la prima Federazione in Italia, fino a qualche anno fa sarebbe stata solo utopia, lei in fondo ci sperava?