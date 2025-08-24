Doppio raid contro il defibrillatore rubato in piazza a Cesenatico

Vandali e ladri contro il defibrillatore di piazza Andrea Costa. Le telecamere di sicurezza sono riuscite ad inquadrate l’autore del primo vandalismo. Ma non chi ha messo a segno il furto.

Il Dae rimosso dalla piazza all’ombra del grattacielo è stato preso di mira in due distinti momenti. È ciò che si evince dalle immagini delle telecamere di sicurezza che la polizia locale di Cesenatico ha selezionato e visionato dopo la denuncia della scomparsa del Dae dal suo alloggiamento.

Il primo blitz contro il presidio di sicurezza affacciato sul principale punto della movida cesenaticense estiva, è stato compiuto da un unico (giovanissimo) alcune sere fa.

Si è “limitato, in solitaria” a danneggiate la teca in plastica che protegge il defibrilatore, strumento che deve restare sempre all’asciutto per garantire la carica necessaria in caso di utilizzo in emergenza.

Il furto del defibrillatore è invece successivo a quelle immagini. Un paio di notti dopo. Ma in questo secondo caso le telecamere che circondano la zona non sono riuscite ad inquadrate l’autore (o gli autori?) del furto.

L’appello lanciato dal consigliere comunale William Spinelli per la restituzione dello strumento di sicurezza ad ora è caduto nel vuoto. Le investigazioni per risalire all’autore del furto proseguiranno passando ora alle telecamere degli esercizi privati presenti in zona. Nella speranza che possano avere in qualche maniera registrato orario e movimenti degli autori del pericoloso furto.