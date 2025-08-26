Dopo il maltempo divieto di balneazione temporaneo a Villamarina di Cesenatico

Come sempre accade in questi casi, gli effetti - del tutto temporanei - del maltempo che ha colpito con violenza la Costa nella notte fra sabato e domenica scorsi intervengono anche sulla balneabilità, legati all’arrivo in mare delle acque di fiumi e canali ingrossati dal forte temporale. Un fenomeno che in ogni analoga occasione è rientrato nell’arco delle 24 ore successive.

I controlli di Arpae a tutela della salute pubblica, hanno per ora rilevato che nel tratto di mare di Villamarina da via Torricelli fino al confine con il Comune di Gatteo sono stati rilevati degli sforamenti dei valori per cui è stato istituto un temporaneo divieto di balneazione. Nell’arco delle prossime 48 ore verranno ripetute le analisi.