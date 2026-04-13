De Pascale, gli attacchi di Trump al Papa “indegni e blasfemi”

BOLOGNA. Gli attacchi di Donald Trump a Papa Leone “sono indegni e blasfemi”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, definisce le dichiarazioni del presidente Usa a proposito del Pontefice. “È vergognoso- scrive ancora de Pascale sui social- che chi alimenta divisioni e conflitti se la prenda con chi, in coerenza con il proprio ruolo spirituale e morale, richiama il mondo alla pace, al rispetto tra i popoli, alla ricerca di soluzioni diplomatiche anche quando sembrano difficili. L’Italia e l’Europa escano dal silenzio e siano coerenti con la propria storia e i propri valori”, chiosa il presidente dell’Emilia-Romagna.

A difesa di Leone XIV interviene anche Valentina Castaldini, consigliera regionale e coordinatrice di Forza Italia in Emilia. “Dopo gli attacchi rivolti al Papa da parte del presidente Trump- dice l’azzurra- sento il dovere di esprimere la mia vicinanza e il mio rispetto per la sua persona e le sue parole. Il suo accorato intervento di sabato scorso, durante la veglia di preghiera, ci interpella come politici e come comunità: costruire la pace non è uno slogan, è un lavoro quotidiano, fatto di pazienza, responsabilità e libertà. Un’opera che si costruisce ‘giorno per giorno, nelle case, nelle scuole, nei quartieri, nelle comunità civili e religiose’, scegliendo la cultura dell’incontro contro la polemica e la rassegnazione”. Per Castaldini si tratta di una “idea di politica alta e concreta insieme, che viene scambiata per debolezza da occhi poco attenti: una politica che non urla, ma costruisce, che non divide, ma ricuce, che non rincorre il consenso immediato, ma si assume la fatica dei processi”. Per questo, afferma l’azzurra, “in un tempo così difficile e imprevedibile, credo sia importante riconoscere il valore della voce del Papa e farci mettere in discussione. Difendiamo lo spazio di una parola che richiama tutti -credenti e non- alla responsabilità, alla misura e alla pace”.