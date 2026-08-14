De Pascale e Frisoni: “Grazie a chi lavora a Ferragosto”

BOLOGNA. «Buon Ferragosto alle tante turiste e ai tanti turisti che hanno scelto di trascorrere questi giorni in Emilia-Romagna, lungo la riviera, nelle città d’arte, nei borghi, sull’Appennino, nelle aree naturalistiche e lungo il Po, e a tutte le cittadine e i cittadini della nostra regione». Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, alla vigilia di Ferragosto. L’augurio, aggiungono, «è di vivere questa giornata all’insegna della serenità, della convivialità e della scoperta del patrimonio artistico, paesaggistico ed enogastronomico del territorio. L’Emilia-Romagna è una terra unica, capace di offrire in pochi chilometri paesaggi, luoghi ed esperienze molto diverse tra loro, unite da una qualità speciale: far sentire a casa chi sceglie di visitarla».

«Un grazie sincero- concludono poi presidente e assessora- alle lavoratrici e ai lavoratori del turismo, del commercio e della ristorazione, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, agli operatori sanitari e del soccorso, ai volontari della Protezione civile e del terzo settore. Il nostro pensiero va a tutte le persone che, anche a Ferragosto, saranno impegnate per garantire accoglienza, sicurezza, assistenza e servizi essenziali».