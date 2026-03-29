De Pascale e Allegni: “Riondino, grazie per l’affetto dimostrato alla nostra regione”

BOLOGNA. «Ci lascia una figura centrale della cultura italiana, un intellettuale curioso e poliedrico che ha spaziato tra musica, teatro, televisione, letteratura con la sua satira, mai banale. E l’Emilia-Romagna perde anche un amico, un artista che ha saputo abitare le piazze, i teatri e i borghi della nostra regione, col suo talento, tenendo insieme tradizione letteraria e spirito popolare». Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di David Riondino, l’artista fiorentino scomparso questa mattina nella sua casa di Roma, a 73 anni.

Cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista, Riondino è stato anche ideatore e direttore artistico de “Il Giardino della Poesia” a San Mauro Pascoli (FC) e del Festival del Mare, crocevia di racconti e musica lungo l’Adriatico.

«I suoi cicli di letture illustrate su D’Annunzio, Scotellaro, Ovidio, Kazanzakis, il legame profondo con le bande storiche dell’Emilia-Romagna, con i teatri emiliani, da Reggio Emilia, a Modena, a Parma. Riondino ha portato la sua arte in molti festival del territorio contribuendo ad aumentarne prestigio e valore. Grazie per l’affetto dimostrato alla nostra regione, che resterà a lungo come patrimonio della nostra cultura».