Danneggiate e depredate 5 centraline telefoniche in Romagna: disservizi per giorni

Tra sabato e domenica scorsi sono stati effettuati dei furti di rame e di apparati in 5 centraline telefoniche in Romagna che hanno provocato disservizi. Nel mirino sono finiti i nodi di Sant’Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna, Sant’Agata Feltria e Montefiore Conca in provincia di Rimini e Borello nei pressi di Cesena. Il gestore della rete fissa FiberCop segnala che le attività di ripristino sono state complesse a causa dell’entità dei danni ma salvo imprevisti nella giornata di oggi si dovrebbe tornare al normale funzionamento del servizio. Sono in corso anche interlocuzioni con le autorità giudiziarie competenti per accertare le responsabilità dei fatti.