Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Cotignola in via X aprile. Una Volvo familiare si è scontrata violentemente con un furgone nei pressi dell’incrocio con via Traversa X aprile. Feriti i due uomini alla guida dei due mezzi. Sul posto si sono immediatamente recate due ambulanze e una pattuglia della Polizia municipale della Bassa Romagna. Entrambi i feriti sono stati trasportati in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, uno in elicottero e uno in ambulanza.