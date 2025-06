Corto circuito nella sauna: fuoco in hotel a San Mauro Mare FOTOGALLERY

Un corto circuito ha creato danni ed innescato massicci soccorsi alle 17:15 a San Mauro Mare. Una “scintilla” improvvisa sulle cui cause dovranno essere fatte valutazioni per riparare il tutto, ha incendiato la stanza dell’Hotel Royal, al civico 27 di via Orsa Minore, ambiente dove c’è una sauna a disposizione della clientela. Sul posto sono intervenute con la massima urgenza tre squadre dei vigili del fuoco con al seguito anche un’ambulanza del 118 ed i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito nell’accaduto ma il locale dove si trovava la sauna è andato bruciato ed altre due stanze della struttura ricettiva sono state intaccate dal fumo. Per danni la cui quantificazione avverrà solo una volta terminate le operazioni di pulizia completa degli ambienti; iniziate subito dopo lo spegnimento del rogo da parte del 115.