Corse clandestine di notte in scooter a Longiano: è morto il 16enne di Cesenatico

Non ce l’ha fatta M.B.: il 16enne di Cesenatico tra i feriti nell’incidente avvenuto in via Bachelet durante un raduno notturno di scooter impegnati in corse ed evoluzioni. Le sue condizioni erano fin da subito state definite “disperate” dai soccorritori. Il 16enne è morto alle 17:15 nella Rianiamazione del Bufalini dov’era ricoverato fin dai primi momenti dopo i soccorsi.

L’impatto era avvenuto attorno alle 23:30 di sabato a Ponte Ospedaletto, all’interno della zona industriale. Dove, in gruppo, tanti minorenni stavano trascorrendo una serata all’insegna del drifting e delle evoluzioni con gli scooter. Il mezzo del 16enne e quello che guidava un altro giovanissimo di 15 anni, avevano impattato contro una Bmw X1 guidata da un giovane residente della zona. Una presenza, quella della vettura, inattesa almeno per gli scooteristi. Che non hanno potuto in nessuna maniera evitare l’impatto.