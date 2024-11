Coriano, la crisi spirituale di don Stefano: «Lascio la parrocchia, per ora non posso più portarla avanti»

Un proverbio dice che le idee sono fatte per essere cambiate. Anche quelle che danno forma a una vocazione, a una vita dedicata alla fede e al prossimo, indossando l’abito talare. Stefano Sargolini, 41 anni, ha deciso di togliere il prefisso don dalla definizione di se stesso, almeno per qualche mese, fino a quando non avrà maturato la decisione definitiva, scegliendo di rimettere oppure di cancellare per sempre quel “don” che per oltre 10 anni ha preceduto il suo nome. Nel frattempo, Sargolini ha lasciato la chiesa di Coriano, dove amministrava la parrocchia Santa Maria Assunta. A guidare i fedeli corianesi resterà il sacerdote Osvaldo Caldari, che già affiancava don Stefano nella celebrazione delle messe e nell’amministrazione della parrocchia.

Un lungo cammino

«Era da tempo che vivevo questa crisi spirituale, qualche settimana fa mi sono reso conto che non era più possibile per me portare avanti l’impegno in parrocchia». Mantenendo il riserbo sulle motivazioni, intime e private, che lo hanno condotto a mettere in discussione una scelta di vita fatta da adolescente e alla quale ha dedicato molti anni della sua vita, il 41enne riminese spiega di avere recentemente intrapreso il Cammino di Santiago. Il pellegrinaggio che in molti scelgono di compiere in momenti cruciali della propria vita: passaggi, guadi, sofferenze che scuotono dal profondo le fondamenta sulle quali si era costruita l’esistenza. «A cammino compiuto - ammette - ho realizzato che non potevo più andare avanti così, quindi ho lasciato la canonica di Coriano e mi sono trasferito a Rimini».

La pausa di riflessione