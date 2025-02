In una ditta veniva riscontrata la consuetudine di rivalutare scadenze delle materie prime, arrivando ad estendere la durabilità degli stessi alimenti anche di 180 giorni (6 mesi) oltre il superamento della data originariamente imposta. Si riscontrava inoltre l’impiego di alcune di queste materie prime scadute in recenti produzioni di pietanze pronte già distribuite in commercio e una scorretta modalità di stoccaggio e conservazione degli scarti e sottoprodotti di origine animale, rinvenuti in contenitori anonimi e privi di copertura, all’interno di una cella refrigerata utilizzata promiscuamente per conservare anche le materie prime da impiegare in produzione. Si sottoponevano a sequestro amministrativo per la successiva distruzione circa 320 chili di materie prime con shelf-life superata anche da 4 anni, per un valore di circa 10.000 euro. Le criticità ravvisate venivano tempestivamente segnalate alla competente Ausl. Si è proceduto infine alla contestazione di sanzioni amministrative, per un totale di 8.000 euro.