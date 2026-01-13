Commissariamento Regione, Croatti all’attacco: «Finanziamenti alle scuole private senza applicare lo stesso rigore»

RIMINI. «Il commissariamento deciso dal Governo nei confronti di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna sul cosiddetto dimensionamento scolastico non è un atto tecnico né neutro, ma una scelta politica grave che colpisce direttamente la scuola pubblica e l’autonomia dei territori», va giù duro il riminese Marco Croatti, senatore e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. «Dietro la formula rassicurante della “riorganizzazione amministrativa”», dice in una nota, «si nasconde una strategia fatta di tagli, accorpamenti forzati, riduzione delle dirigenze e impoverimento progressivo della presenza dello Stato soprattutto nelle aree interne, nelle periferie e nei piccoli comuni, dove la scuola è spesso l’ultimo presidio pubblico rimasto. Dopo il taglio di migliaia di posti di lavoro e di centinaia di milioni di euro alla scuola statale, questo commissariamento rappresenta l’ennesimo colpo a un sistema già messo sotto pressione, mentre continuano a essere garantiti finanziamenti alle scuole private senza che venga applicato lo stesso rigore. Le Regioni commissariate avevano scelto responsabilmente di tutelare studenti, famiglie e docenti, adattando le scelte organizzative alla realtà demografica e sociale dei territori, evitando accorpamenti che avrebbero prodotto solo disservizi e ulteriore disagio. Imporre dall’alto decisioni che ignorano queste specificità significa indebolire la scuola pubblica e accelerare lo svuotamento delle comunità locali. Il Movimento 5 Stelle ribadisce con forza che la scuola non è un costo da ridurre ma un diritto costituzionale da difendere, un investimento essenziale per il futuro del Paese, per l’uguaglianza delle opportunità e per la tenuta democratica delle nostre comunità. Continueremo a opporci a scelte ideologiche che usano numeri e procedure come alibi per fare tagli e chiediamo che le risorse vengano destinate al rafforzamento della scuola pubblica, non al suo progressivo smantellamento».