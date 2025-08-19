Cesenatico, tenta di uccidersi sotto al ponte dello svincolo di Zadina: salvato da un maxi soccorso

Maxi soccorso alle 10:45 sotto al ponte dello svincolo tra l’Adriatcia e la zona di Zadina. Un anziano ha cercato di uccidersi impiccandosi con una fune alla parte sottostante dello svincolo. L’accaduto è stato visto da numerosi passanti ed automobilisti in transito che hanno attivato telefonicamente un maxi soccorso fatto di ambulanze del 118, vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e polizia di stato. La corda si è spezzata e l’uomo è precipitato a terra. Salvato, è stato trasferito in urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari del Trauma Center. Per lui si prepara, dopo le medicazioni necessarie, un letto nel reparto di Psichiatria del Bufalini di Cesena.