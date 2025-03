Cesenatico: sammaurese arrestato dalla polizia locale mentre spaccia a ridosso di una scuola

«Cedere droga è la mia unica fonte di sostentamento». Una volta fermato non si sarebbe in alcuna maniera “nascosto” sul perché della sua presenza a ridosso del parco di Levante, in una delle zone che collega il liceo “Ferrari” a quella dell’ospedale “Marconi”, il 33enne A.L. (residente a San Mauro Pascoli) quando due mattine fa gli uomini della Polizia locale di Cesenatico lo hanno intercettato.

Una pattuglia in servizio di vigilanza in una zona propedeutica ad attendere giovani clienti della scuola superiore, lo ha bloccato trovandogli addosso pronte alcune bustine con della marijuana pronta alla vendita.

L’uomo è stato bloccato e portato prima al comando della Polizia locale, e poi nella sede della Compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima per essere foto segnalato ed identificato con certezza.

Intanto la PL proseguiva nelle indagini. È scattata la perquisizione della casa in cui vive il 33enne a San Mauro Pascoli. All’interno della quale è stata trovata altra marijuana per un totale complessivo, poi sequestrato, di un’ottantina di grammi.

La situazione è stata posta al vaglio della Procura della Repubblica che ha disposto, in attesa di comparire davanti al giudice, per il 33enne la detenzione agli arresti domiciliari. Già nella giornata di oggi, dovrà comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto e per il processo per direttissima, nel quale le accuse saranno anche aggravate dall’aver posto l’attività di smercio della droga a ridosso di luoghi sensibili come sono una scuola ed un ospedale.