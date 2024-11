Cesenatico, ruba dei farmaci, li ingoia e viene colto da malore: ladro prima soccorso e poi denunciato

Colto da malore dopo il furto. Soccorso e poi denunciato. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno denunciato due giovani, ritenuti presunti autori di un furto aggravato all’interno di un’abitazione avvenuto, nei giorni scorsi, nella cittadina rivierasca, recuperando anche tutta la refurtiva sottratta.

Una pattuglia ieri sera ha ricevuto la segnalazione di un furto consumato, ad opera di due giovani, pochi minuti prima presso l’abitazione di una famiglia a cui ignoti avevano sottratto alcuni medicinali regolarmente prescritti, circa 200 euro in contanti, un bancomat, un cellulare ed una carrozzina elettrica utilizzata per lo spostamento di persone con disabilità.

I militari, effettuato il sopralluogo e ricevuta la descrizione dei possibili autori, hanno immediatamente avviato le ricerche in area, riuscendo a rintracciare e identificare i due nei pressi di una fermata degli autobus diretti a Cesena (verosimilmente per rendersi irreperibili). In tale circostanza constatavano che, nel frattempo, uno dei due ricercati si era sentito male e versava in stato d’incoscienza per verosimile intossicazione da componenti di un farmaco, sottratto nell’abitazione e che aveva ingerito. I militari, con prontezza e professionalità, hanno: prestato il primo soccorso al ragazzo, prima dell’arrivo del personale del 118 che lo ha poi trasportato presso il locale pronto soccorso per le cure del caso. Quindi hanno proceduto agli accertamenti, con il secondo fermato che ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, nel frattempo nascosta in un vicino garage in loro uso, che è stata interamente restituita ai legittimi proprietari.

Per i due giovani, un appena maggiorenne ed uno minorenne, è scattata la denuncia alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Forlì e per i Minorenni di Bologna per il reato di concorso in furto in abitazione.