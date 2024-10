Cesenatico Ponente: “Per rapinarci ci inseguivano con lo spray urticante e il coltello”

«Aiutateci, ci stanno inseguendo con un machete dopo averci tirato in faccia dell’acido».

Non una chiamata di soccorso di poco conto quella giunta ieri nel cuore del pomeriggio al 112. Dall’altra parte del telefono una voce con accento straniero ed italiano stentato, affaticata da quella che pareva essere stata una fuga rocambolesca.

I carabinieri di Cesenatico stano indagando su una “presunta rapina” che avrebbero subito ieri poco dopo le 17 due cesenaticensi di origine gambiana. Ai primissimi soccorritori hanno raccontato di essersi recati a fare la spesa al vicino Eurospin. E che all’uscita dal supermercato sarebbero stati affrontato da altre due persone.

«Erano a bordo di un monopattino e ci inseguivano armati». La fuga si è dipanata per la zona di Ponente con gli “inseguitori” (dalla descrizione forse nordafricani) che erano agevolati dal muoversi a bordo di un monopattino elettrico.

La scena cruenta si è conclusa a ridosso della farmacia di via Ciro Menotti. Quando una delle vittime è entrato chiedendo aiuto. E vedendo la scena concitata le farmaciste si sono poste in sua difesa, chiudendo le saracinesche in faccia a chiunque fosse all’esterno.

Di fatto quando i carabinieri sono arrivati sul posto (ed una segnalazione nel frattempo era arrivata anche ai numeri della polizia locale), i due gambiani hanno raccontato una storia differente rispetto a com’era all’inizio. La borsa della spesa da rapinare non c’era più. I due aggressori si muovevano col monopattino ma non avevano buttato dell’acido alle vittime; ma avevano centrato uno dei due in fuga con il getto di una bomboletta di spray al peperoncino. Inoltre il “machete” degli aggressori era nel frattempo diventato “forse un coltello” che i due gambiani in fuga avevano però visto da lontano e sulle cui dimensioni non potevano dare certezza.

Restano sicuramente l’aggressione e la fuga: con una delle vittime che è stato medicato poi dal 118 per lo spray urticante, ed i carabinieri che procederanno ad indagare sui “perché” dell’aggressione e sui fatti avvenuti soltanto una volta che (codice alla mano) almeno uno dei due aggrediti sporgerà regolare denuncia.