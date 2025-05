Cesenatico, per la Notte Rosa arriva Clara

CESENATICO. Cesenatico si prepara ad ospitare la Notte Rosa 2025 con un programma di eventi che si concentrerà nel fine settimana del solstizio d’estate. L’artista Clara si esibirà in Piazza Costa sabato 21 giugno. Nota per il suo ruolo nella serie “Mare Fuori” e per la partecipazione al Festival di Sanremo, la sua presenza è prevista come uno degli eventi principali della manifestazione.

Il fine settimana inizierà venerdì 20 giugno in Piazza Costa con un dj-set di Radio Bruno. Contestualmente, il grattacielo di Cesenatico sarà illuminato di rosa e uno spettacolo pirotecnico si svolgerà sul mare, in contemporanea con altre località della Riviera.

Domenica 22 giugno, l’evento si sposterà a Valverde in Piazza Michelangelo con un concerto dei “Funky Gallo”, tribute band di Zucchero.

Il tema dell’edizione 2025 è “HIT’S SUMMER”, scelto da Visit Romagna e dal direttore artistico Claudio Cecchetto, con l’intenzione di richiamare sia l’estate che i successi musicali e le eccellenze del territorio.

Il programma prevede anche ulteriori iniziative. Giovedì 19 giugno, nell’arena di Largo Cappuccini, Vincenzo Schettini presenterà il suo spettacolo “La fisica che ci piace” nell’ambito della rassegna Ribalta Marea. In piazzale Michelangelo saranno disponibili i giochi in legno del Ludobus Scombussolo per bambini e famiglie.

Venerdì 20 giugno, sulla spiaggia si terrà una sessione di pilates in rosa, organizzata dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari. Sabato 21 giugno, si svolgerà la “Chase the Sun”, una pedalata dall’alba al tramonto con partenza dal molo di Cesenatico. Seguirà una sessione di Yoga in rosa sulla spiaggia, organizzata dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari in occasione della giornata internazionale dello yoga.

Il grattacielo di Cesenatico sarà illuminato di rosa nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 giugno. Anche la ruota panoramica in Piazza Costa avrà un’illuminazione a tema rosa. Nelle zone degli eventi (piazza Michelangelo, viale Carducci, molo di Levante, largo Cappuccini) saranno posizionate bandiere rosa con il logo della manifestazione.